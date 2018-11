Handbal feminin: Rusia a învins Franţa, în meciul de debut la EHF EURO 2018

21:20

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că pe masa ei de lucru nu există un proiect care să vizeze un act normativ referitor la amnistie şi graţiere şi nici nu a discutat cu vreun ministru al Cabinetului său despre acest subiect.Dăncilă a răspuns astfel întrebată despre informaţiile lansate în spaţiul public potrivit cărora Guvernul, sub o formă sau alta, asumată sau nu de un membru al Cabinetului său, ar pregăti o ordonanţă de urgenţă cu privire la amnistie şi graţiere şi dacă Executivul ia în calcul până la finele anului sau începutul anului viitor o astfel de variantă."Am spus şi repet, nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa prim-ministrului, nu am avut nicio discuţie în acest sens. Deci, de ce să vorbesc despre ceva despre care nu am discutat? Am văzut că s-a lansat în spaţiul public, am văzut solicitări în spaţiul public, am văzut critici, dar eu, ca prim-ministru, vă spun că pe masa prim-ministrului nu există aşa ceva şi nu am avut o discuţie cu un ministru în acest sens", a declarat Viorica Dăncilă joi seară, la finalul galei "100 pentru Centenar". AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Iohannis: O ordonanţă privind amnistia şi graţierea ar declanşa o criză politică fără precedent