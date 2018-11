TRADIŢII şi SUPERSTIŢII de Sfântul ANDREI 2018. Ce să faci de HALOWEEN-ul românesc ca să ai sănătate în 2019

In popor, noaptea de Sfantul Andrei este un fel de Halloween al romanilor, insotita de foarte multe traditii si superstitii. Conform oamenilor, in aceasta seara spiritele ies in lume, lupii vorbesc cu grai omenesc in tmp ce oamenii se apara de toate cele rele cu ajutorul vrajilor si a usturoiului. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net