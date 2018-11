Oana Lis, despre căsnicia cu soțul ei . “Nu aş recomanda o relaţie cu diferenţă de vârstă mai mare de zece ani”

23:40

Într-un nou termen din „procesul Colectiv”, judecătorul Bălănescu a audiat joi alţi 11 martori. Printre ei, solistul Adrian Despot şi primarul Daniel Băluţă. „Credeţi în Dumnezeu?”, îl întreabă judecătorul. Aflat la pupitrul martorilor, Adrian Despot zâmbeşte. „Ar trebui să definiţi conceptul de Dumnezeu şi să ne punem de acord asupra lui”, îi răspunde el judecătorului. „Vroiam […] Post-ul PROCESUL COLECTIV | Adrian Despot a rememorat în fața instanței noaptea tragediei: „Am avut noroc că am căzut, că am fost la podea. Am devenit total pasiv, aşteptam să se termine” apare prima dată în Libertatea.ro.