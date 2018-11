Rusia a lăsat Ucraina aproape FĂRĂ flotă!

08:00

Fostul prim-ministru al României spune că ordonanţa adoptată joi, 29 noiembrie 2018, de Guvernul României, prin care părinţii care economisesc într-un an cel puţin 1.200 lei pentru copiilor lor primesc o bonificaţie din partea statului de 600 lei, este, de fapt, o „ticăloşie“.Iată ce a declarat Victor Ponta despre „Contul de economii individual Junior“: „Spune aici că toţi copiii, sigur, părinţii, tutorele, depun la Trezorerie, nu la bancă, nişte bani, şi statul le dă o dobândă mult mai bună decât banca, şi nişte avantaje. Şi m-am gândit, sigur, dincolo de faptul că e o competiţie cu sistemul bancar - de principiu Guvernul nu e bancă, pentru că n-are pierderi, n-are câştiguri, profituri, dar asta e o altă discuţie. Şi m-am gândit, totuşi, «Domnule, ce i-a apucat?». Şi am găsit articolul 6, pe care vi-l pot pune la dispoziţie, care spune aşa: «sumele existente în Contul de economii individual Junior nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani. Vă buşeşte râsul? Pe mine nu, pentru că ăştia îmi fură banii copilului. Atenţie, mai explic o dată! Ai copil de un 1 an, de 2, de 3, de 5 ani, te păcăleşte domnul Teodorovici şi-ţi depui banii la Trezorerie, nu în bancă. Asta înseamnă că intră imediat la bugetul statului şi-i cheltuie, mâine-i cheltuie pentru ce vor ei, şi peste 3 luni, peste 1 an, peste 6, vrei să-i retragi. Şi ţi se spune – «nu, nu, n-ai citit legea»“, a spus Ponta, ctriticând, astfel, „foamea de bani“ a Guvernului. „La articolul 6 ţi se spune clar – numai la 18 ani poţi să-i retragi». „Cum, domnule, 16 ani n-am voie să-mi retrag banii mei?». «Nu, n-ai voie, sunt ai doamnei Dăncilă, ai domnului Teodorovici, ai lu’ domnu’ Vâlcov, ca să vi-i păstrăm». Cum, dom’ne, la orice bancă poţi să ţi-i retragi în orice moment, pentru că-s banii tăi, şi pierzi dobânda, sigur că da, dar să nu poţi să-i retragi? Şi m-am gândit cât de mare trebuie să fie foamea de bani la buget dacă vrei să iei banii copiilor“, a declarat Ponta, care a continuat apreciind că totul ar avea un sens dacă din banii astfel disponibili la Guvern s-ar dezvolta proiecte sociale pentru copii, scrie adevarul.ro.