În această seară Bucureştiul se va îmbrăca de SĂRBĂTOARE. 9 miloane de beculeţe pentru iluminatul festiv

19:40

"Dat fiind că navele şi militarii nu au fost returnaţi Ucrainei de către Rusia, am decis că ar fi bine pentru toate părţile implicate să anulez întrevederea programată iniţial în Argentina cu preşedintele Vladimir Putin. Aştept un nou summit semnificativ imediat după ce situaţia se va rezolva!", a declarat Donald Trump pe Twitter. Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my prev...