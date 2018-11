Hong Kong: Grav accident rutier soldat cu 5 morţi şi 32 de răniţi

10:20

Companiile din România şi cele din Republica Moldova trebuie să-şi unească forţele pentru a ieşi pe pieţe terţe cu cantităţi mai mari de produse, dar, încă ne lovim de stereotipuri, vorbim despre noi şi voi şi nu înţelegem că doar împreună vom reuşi să performăm, a declarat preşedintele executiv al Asociaţiei Investitorilor din România în Republica Moldova, Dan Nuţiu, într-un interviu acordat AGERPRES.Acesta afirmă că Republica Moldova este o ţară atractivă pentru investitorii români datorită lipsei barierelor lingvistice şi facilităţilor acordate de guvern, precum sprijin pentru înfiinţarea de locuri de muncă, taxe şi proceduri vamale simplificate.Dan Nuţiu a mai vorbit în interviu despre punctele tari ale Republicii Moldova, respectiv zonele economice libere, dar şi despre cele slabe, precum lipsa forţei de muncă. El susţine că raportat la numărul de locuitori, Republica Moldova stă, probabil, "cel mai rău din toată lumea", în condiţiile în care sunt plecaţi din ţară 1,2 milioane din 3,5 milioane de locuitori.Potrivit acestuia, în Republica Moldova sunt înregistrate 1.650 de companii româneşti din domenii precum comerţ, distribuţie, logistică, dar şi cel bancar, iar asociaţia pe care o reprezintă are 25 de membri, "companii foarte mari, cu reputaţie" care transmit un mesaj în România că "merită să vină investească în Republica Moldova".AGERPRES: Sunteţi preşedintele Asociaţiei Investitorilor din România în Republica Moldova. De ce aţi ales să investiţi aici?Dan Nuţiu: Am venit în urmă cu zece ani, forţat de concurenţa din România care activa extrem de bine în Republica Moldova şi Ucraina. Venind aici am descoperit că este altceva faţă de ceea ce se ştia în România, că este un mediu propice pentru a investi şi a te dezvolta în Republica Moldova. Practic, este singura ţară din zona Europei care are tratate preferenţiale cu Uniunea Europeană şi cu statele CSI (Comunitatea Statelor Independente n.r.). Venind şi investind, automat poţi să exporţi către Rusia, o piaţă extrem de atractivă, şi către Uniunea Europeană fără taxe, fără restricţionări.AGERPRES: Câţi investitori români sunt în Republica Moldova şi care sunt domeniile principale în care activează aceştia?Dan Nuţiu: Conform statisticilor, sunt peste 1.650 de companii cu investiţii din România în Republica Moldova. Real, probabil numărul celor care activează şi performează în Republica Moldova se cifrează la 300-400 de investitori. Comerţul, distribuţia, logistica, serviciile de consultanţă sunt domeniile principale, pentru că într-adevăr Moldova necesită a fi instruită, a fi adusă la un alt nivel. Au fost învăţaţi să lucreze cum am fost şi noi în urmă cu 20 de ani, pe apucate.. În ultima vreme avem şi pe partea bancară. A venit şi Banca Transilvania, după BCR, şi ştiu că mai sunt alte bănci din România care sunt interesate de a investi în Republica Moldova.AGERPRES: De ce ar investi o companie din România în Republica Moldova? Care sunt atuurile?Dan Nuţiu: Lăsându-le la o parte pe cele economice, probabil că principalul argument de a veni în Republica Moldova este lipsa barierei lingvistice. Vorbim aceeaşi limbă şi este extrem de uşor a ne înţelege cu ei. De asemenea, probabil datorită conjuncturii, cei din Republica Moldova au o abilitate extraordinară de a vorbi mai multe limbi. Aici cine vorbeşte trei limbi este o persoană ordinară, ca să spun aşa. Vorbesc undeva între patru şi cinci limbi, cei "cu gulere albe". Şi am să revin la argumentele economice. Această predictibilitate care deja de peste doi ani există în Republica Moldova, probabil să fi fost şi la baza fondării asociaţiei noastre, care este o asociaţie tânără, înfiinţată în 24 ianuarie 2018. Trebuie să ţinem cont că au aceste zone economice libere, care în Uniunea Europeană sunt interzise, că acordă facilităţi, că acest Guvern este predispus la a investi şi a veni în întâmpinarea investitorilor. Şi am să dau câteva exemple. La fiecare loc de muncă creat, peste 100 de locuri de muncă, se acordă o compensaţie din partea guvernului de 2.000 de euro. Dacă această investiţie are loc în Găgăuzia, acest coeficient creşte la 3.000 de euro pe loc de muncă înfiinţat, bani care se vor deduce ulterior din taxele şi impozitele care urmează să fie plătite către stat. De asemenea, ştiu în Comrat (Găgăuzia n.r.) Fujimura când a deschis a doua fabrică, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să construiască această fabrică. Sunt indicatori care arată deschiderea pentru a atrage cât mai mulţi investitori. Au conştientizat acest fenomen grav, din păcate, atât în Republica Moldova cât şi în România, al plecării forţei de muncă. Probabil că raportat la numărul de locuitori, Republica Moldova stă cel mai rău din toată lumea. Sunt plecaţi 1,2 milioane din 3,5 milioane, şi acestea sunt date oficiale.AGERPRES: Lipsa forţei de muncă este o mare problemă şi în România. Cât de gravă este în Republica Moldova??Dan Nuţiu: Este chiar mai mare. În urmă cu doi ani era undeva la 70% din forţa de muncă a Republicii Moldova plecată. Probabil că s-a ajuns undeva la 75% - 78% în acest moment. Dar şi aici trebuie apreciat faptul că există în prezent, trecut de prima lectură, urmează să fie aprobat de Guvern şi să fie ulterior adoptat de Parlament, un proiect de lege care facilitează migraţia în scop de muncă. Efectiv această migraţie va fi extrem de simplificată. Compania care vine sau care este deja în Republica Moldova şi creează locuri de muncă de importanţă naţională pentru ţară doar depune un contract, copia paşaportului angajatului şi încă un act, nu îmi vine acum în minte, şi i se acordă drept de muncă angajatului respectiv. Nici nu mai trebuie să îl vadă. El poate să stea în ţara de origine până când are siguranţa că a primit dreptul de muncă şi după aceea să vină în Republica Moldova. Şi nu limitat ca în România, unde în momentul de faţă această forţă de muncă străină non-comunitară, conform acordurilor încheiate cu Bruxelles, este undeva la 7.000, ştiu că se fac eforturi pentru fi mărită... Aici nu este limitată. Au deschis piaţa pentru că există această presiune. Au venit mulţi investitori mari. Sumitomo a venit pentru a angaja undeva peste 6.000 de oameni. Un investitor pornit din România din domeniul textilelor a făcut două fabrici şi sunt vreo 7.000 de oameni. Sunt convins că în momentul în care s-a luat această decizie deja au avut garanţii din partea statului că vor rezolva problema forţei de muncă, aceasta fiind o problemă reală în momentul de faţă.AGERPRES: În România, angajaţii aduşi din afară trebuie plătiţi cel puţin cu salariul mediu pe economie. Aici există astfel de reglementări?Dan Nuţiu: Şi aici este tot salariul mediu, doar că în Republica Moldova este de 300 de euro, ceea ce pentru orice investitor străin este sub limita din România.AGERPRES: Care sunt diferenţele pe partea de taxare? Este mai atractivă Republica Moldova din acest punct de vedere?Dan Nuţiu: Dacă nu vorbim de cei care vin să investească în zonele economice libere, unde totul este redus la jumătate, sau chiar la 75% în funcţie de domenii, în mediul de afaceri actual impozitul pe profit în Republica Moldova este 12%, comparativ cu 16% în România. TVA este un pic mai mare, 20%. Asigurările sociale, în acest an tocmai au făcut o reformă foarte bună pentru noi, investitorii din Republica Moldova, pentru cei care activează în domeniul antreprenoriatului, reducând contribuţiile sociale de la 23% la 18%.AGERPRES: Bănuiesc că nu este totul roz...Cu ce probleme vă confruntaţi aici?Dan Nuţiu: Evident că nu, dar aceste modificări au fost înţelese şi se întâmplă la nivelul cel mai înalt. Din păcate, implementarea lor este făcută de oameni care în momentul de faţă câştigă undeva la 150 de euro şi evident că la aceste sume sunt extrem de predispuşi a găsi alte soluţii de a-şi completa veniturile şi ne confruntăm cu diverse abuzuri, şicane, de la aceste nivele. E un prim aspect. Alt aspect este că pentru multe din legile bune aplicate de Republica Moldova nu se face un studiu foarte aprofundat de impact şi ne trezim cu o lege pe care nu ştiu nici ei cum să o aplice şi stăm şi punem întrebări la care nu ni se răspunde. Dar, e bine că se face un pas înainte, nu se stă pe loc.Făcând paralele, probabil cel mai semnificativ salt îl are vama Republicii Moldova, care, în comparaţie cu cea din România, chiar funcţionează foarte bine. Există două noţiuni: Coridor verde, pentru agenţii economici care au dovedit de-a lungul timpului buna credinţă, în baza căruia maşina este vămuită direct la punctul de frontieră şi apoi vine la depozit, şi titulatura de Agent economic autorizat, care tot în baza acestor experienţe permit diverse facilităţi. Din păcate, în vara asta timpul de aşteptare mediu în vamă era de 18 ore, din care 17 ore în România şi o oră în Republica Moldova. Şi este trist pentru că vorbim de 300 de kilometri, pe care ar trebui să-i faci în patru ore, dar vine maşina în 20-24 de ore.AGERPRES: Investitorii străini din România se plâng foarte des de starea infrastructurii. Nu este şi aici aceeaşi problemă?Dan Nuţiu: Într-adevăr, când am venit aici, după primele gropi mi s-au dus telescoapele, şi am maşină de teren, dar în momentul de faţă, deşi mai este mult de lucru, partea bună este că s-au apucat şi din cei 2.000 de kilometri promişi peste 1.000 de kilometri au fost reabilitaţi. Sunt zone pe care, ştiindu-le, te poţi deplasa în aceleaşi condiţii ca pe drumurile din România. Încă este mult de lucru, pentru că este evident că e o ţară mică, o ţară apărută în 1990 fără nimic. Pentru mine e un miracol că această ţară continuă să supravieţuiască, că îşi găseşte resursele prin care să continue să supravieţuiască şi face destul de multe. Cum spuneam, nu este roz, nu cred că undeva găsim o societate ideală. Ne lovim în continuare de foarte multe stereotipuri vizavi de cei din România. Încă vorbim despre noi şi voi, nu înţelegem că doar împreună şi acum vom reuşi să performăm. Unindu-ne forţele, companiile româneşti cu cele din Republica Moldova, am putea avea pieţe terţe cu cantităţi mai mari de produse şi este pentru ce milităm şi noi în momentul de faţă.AGERPRES: Aţi spus că sunteţi o Asociaţie tânără. Câţi membri aveţi în prezent ?Dan Nuţiu: 25 de membri. Am pornit cu 12 membri. Sunt companii foarte mari, sunt companii cu reputaţie, sunt companii care transmit un mesaj în România că merită să vină să investească în Republica Moldova. Investiţiile noastre în Republica Moldova se ridică la peste 450 milioane euro, iar în România turnover-ul companiilor noastre este de peste 6,5 miliarde euro.AGERPRES: Cum îi ajutaţi pe cei care vor să investească în Republica Moldova?Dan Nuţiu: În Republica Moldova îi ajutăm în special pe cei care doresc să iasă pe piaţa Uniunii Europene şi, implicit a României, cu sfaturi şi asistenţă, lucru pe care îl facem şi pentru companiile din România care vin să prospecteze piaţa să vadă cu ce se confruntă aici. Le prezentăm o realitate adevărată, nu cu înflorituri. Multă lume, de exemplu, este speriată că există această tendinţă a îndepărtării de Uniunea Europeană şi a apropierii de Rusia şi Uniunea Vamală Euro-Asia. Realitatea este următoarea: indiferent cine va fi la conducere, fără să trecem la partea de dictatură sau alte forme autoritare pe care nu le mai putem controla, oricine va fi va avea nevoie de locuri de muncă, de companii care să susţină bugetul statului, şi aşa bugetul Republicii Moldova suferă, se bazează în continuare pe foarte mult ajutor extern, şi, indiferent cine va veni, lăsând la o parte lozincile electorale, înţelege nevoia de a ţine aproape investitorii reali, adevăraţi, care funcţionează, nu la negru, nu fără a bate bon de casă.