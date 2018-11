VIDEO. Inna lansează „Iguana”, primul single de pe albumul “YO”

09:50

La un an de la moartea Cristinei Stamate, buna ei prietenă Cornelia Patrichi a făctut dezvăluiri triste despre ultimele zilele din viața actriței. Soția coregrafului Cornel Patrichi a fost întotdeauna lângă ea, atunci când Cristina Stamate era internată prin spitale. „Am vrut să fiu alături de Cristina, am sperat că, poate, Dumnezeu va face o […] Post-ul Cornelia Patrichi, detalii cutremurătoare la un an de la moartea Cristinei Stamate. “Știam că nu mai voia să lupte, dar totuși… “ apare prima dată în Libertatea.ro.