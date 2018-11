CentenarulMariiUniri Bustul lui Iancu Flondor, dezvelit lângă Sala Unirii din Alba Iulia

14:10

O expoziţie de fotografii realizate de jurnalistul român Ilie Pintea, de la Radio România Actualităţi (RRA), ce reuneşte aspecte din viaţa militarilor din Coaliţia NATO în teatrul de operaţiuni din Afganistan, va fi vernisată, de 1 Decembrie, la Consulatul României de la Los Angeles (SUA), cu ocazia evenimentelor organizate acolo pentru a marca Anul Centenarului Marii Uniri.Intitulată "Afganistan: chipuri ale războiului", expoziţia prezintă fotografii realizate din anul 2013 încoace de către Ilie Pintea, în momentele în care acesta însoţea batalioanele româneşti în teatrul de operaţii din Afganistan, în calitate de corespondent de război al postului public de radio."Acum, când celebrăm un secol de la Marea Unire, cred că suntem datori să ne arătăm respectul nu doar faţă de eroii care au făcut posibilă existenţa statului modern, ci şi faţă de cei care, chiar în aceste clipe, luptă în Afganistan alături de Coaliţia NATO. Să privim cu recunoştinţă la trecut şi cu încredere la viitor, acordând aprecierea cuvenită eroilor neştiuţi care fac ca parteneriatul româno-american să nu fie doar un tratat oficial, ci colaborarea şi camaraderia dintre oameni. Pentru că oamenii fac istoria, iar eu sunt mândru că am putut fi acolo unde se scrie o clipă de istorie, documentată şi prin aceste fotografii", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Ilie Pintea.Jurnalist cu o vastă experienţă, corespondentul RRA a avut ocazia să vadă mai multe baze militare din Afganistan şi să cunoască viaţa oamenilor simpli din această ţară."Pentru orice jurnalist, oamenii sunt cei care fac o poveste să merite să fie spusă, şi aşa s-a întâmplat şi cu incursiunile mele în Afganistan: aproape fiecare om pe care l-am întâlnit acolo, din 2013 şi până acum, are o poveste. Am călătorit cu militarii români în mai multe baze din această ţară a contrastelor, am văzut sate afgane desprinse parcă din alt timp şi am adunat chipuri ale războiului", a punctat Ilie Pintea.Fotografiile realizate de corespondentul RRA prezintă atât militari în acţiune, cât şi momentele lor de respiro - o chitară uitată pe un rucsac ori bocancii aliniaţi la dormitoare, noaptea.De asemenea, sunt multe portrete ale afganilor întâlniţi în misiunile desfăşurate în satele din jurul Kandaharului, chipurile lor exprimând felul în care trăiesc acolo.Expoziţia este organizată de Radio România şi a fost vernisată, în premieră, anul trecut, tot de Ziua Naţională, în baza militară de la Kandahar, fiind prima acţiune de acest fel realizată până acum în teatrul de operaţii."A fost un moment trăit cu emoţie maximă, mai ales că ideea acestei expoziţii a pornit de la ultimul omagiu pe care am vrut să i-l aduc sublocotenentului post-mortem Mădălin Stoica, ucis în Afganistan - l-am însoţit într-o misiune şi am fost jurnalistul care i-a luat ultimul interviu", a precizat Ilie Pintea.Corespondentul de război al RRA a primit joi şi "Emblema de Onoare a Statului Major General", conferită cu ocazia aniversării a 90 de ani de Radio România, pentru activitatea desfăşurată în teatrul de operaţii din Afganistan, evenimentul desfăşurându-se la Brigada Multinaţională Sud-Est Craiova. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Blada, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)