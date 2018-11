Alertă meteo în România! Ger năprasnic: -20 de grade! Prognoza pentru toată luna decembrie

12:30

Cătălin Măruță vrea să slăbească 6 kilograme până la sfârșitul anului. În ciuda programului încărcat de zi cu zi, Cătălin Măruță a reușit să găsească timp, măcar o oră de trei ori pe săptămână, pentru a merge la antrenamentele Bodyshape și a da jos kilogramele acumulate în ultimul timp. Îndrăgitul prezentator TV a descoperit cunoscuta […] The post Cătălin Măruță vrea să slăbească 6 kilograme până la sfârșitul anului: ”Dacă unii îngrașă porcul în ajun, eu fac total invers!” appeared first on Cancan.ro.