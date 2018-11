CentenarulMariiUniri Prunariu: Ceea ce este inimaginabil astăzi, poate deveni o realitate evidentă în viitor

17:20

Pârtia de săniuş din Poiana Braşov, aflată la baza pârtiei Bradul, se deschide de 1 Decembrie, pârtiile de schi din staţiune fiind deocamdată închise din lipsa unui strat consistent de zăpadă, informează vineri, într-un comunicat de presă, Primăria Braşov.''Pentru pârtia de săniuş au fost instalate în acest an două sisteme mobile de producere a zăpezii artificiale ca cele de pe pârtia de schi şi un ratrak pentru pregătirea pârtiei. Pentru că vremea le-a permis, au produs zăpadă artificială, iar acum se lucrează la pregătirea pârtiei de săniuş şi a celor de tubing, iar de sâmbătă se deschide pârtia'', potrivit sursei citate.Pârtia de săniuş are lungimea de 140 de metri, este prevăzută cu nocturnă şi are 120 de săniuţe pentru închiriat. În aceeaşi zonă, care este cu circuit închis, se mai află patru piste de tubing şi o zonă amenajată pentru copiii cu vârsta sub 10 ani, în care se găsesc figurine din burete şi un carusel. Pista de săniuş şi de tubing este dotată cu o bandă rulantă de urcare.Accesul în incintă se face pe bază de bilet şi costă 25 lei pe oră pentru copii plus 10 lei pentru banda rulantă de urcare. O oră pentru adulţi costă 30 lei şi 15 lei banda rulantă. O zi întreagă pentru copii costă 70 de lei din care 45 de lei biletul de acces, plus 25 de lei banda, iar pentru adulţi, acelaşi interval, constă 95 de lei din care, 60 de lei biletul de acces şi 35 de lei banda rulantă. Accesul în parc se poate face şi pentru două sau trei ore. Programul instalaţiei de nocturnă este până la ora 18,00, dar se poate prelungi până la ora 20,00, dacă există doritori în acest sens.Referitor la schiatul în Poiană, deocamdată nu se poate practica din lipsa unui strat consistent de zăpadă.''S-a produs zăpadă artificială şi s-au făcut depozite. De sâmbătă începe pregătirea pârtiilor, dar nu se schiază încă în staţiune'', menţionează aceeaşi sursă. AGERPRES/(AS-autor: Jana Pintili, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)