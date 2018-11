Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă: ”Sunt sigură că sunt o grămadă de familii…”

15:00

Doliu în România! Județul Vaslui s-a cutremurat, azi-dimineață, la aflarea veștii că Vasile Mihalachi, fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, a murit la ora 8.30. Vasile Mihalachi, fost parlamentar de Vaslui, se lupta de mai mulți ani cu o boală necruțătoare. Din păcate, el a pierdut a pierdut lupta cu boala, informează vremeanoua.ro. Miercuri dimineață, […] The post Doliu în România! Ieri a intrat în comă, iar astăzi a venit vestea șocantă: A murit! appeared first on Cancan.ro.