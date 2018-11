Neagoe îi închide ușa în nas FCSB-ului! Răspunde clar ofertei pentru Rus: "Să declare orice!"

23:00

CFR Cluj s-a impus categoric în fața celor de la FC Voluntari, scor 5-0. Toni Conceicao i-a felicitat pe Țucudean și Costache la finalul înfruntării și e sigur de locul lui pe banca "feroviarilor"."Ar fi o lipsă de respect faţă de adversar să îl desconsiderăm. Meciul de azi nu a fost unul simplu, dar noi am fost serioşi. Am făcut un meci foarte bun, pentru că am înţeles că acest campionat se poate decide cu victorii contra echipelor mici. ...