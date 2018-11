Marea Unire – România, la 100 de ani

20:40

Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflată în vizită de lucru în Washington D.C., a avut, vineri, o întrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene şi eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, cu care a discutat despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA.Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, în cadrul discuţiilor s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice, inclusiv din perspectiva oportunităţilor pe care le poate deschide Iniţiativa celor 3 Mări şi dezvoltarea proiectelor de investiţii asumate în cadrul reuniunii, aprofundarea cooperării transatlantice în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE, reafirmarea angajamentului politic al României faţă de obiectivul major al aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi sublinierea poziţiei avansate a dosarului de candidatură a României.Totodată, pe agenda discuţiilor s-a aflat şi tema securităţii în regiunea Mării Negre, în contextul escaladării conflictului dintre Ucraina şi Federaţia Rusă.Cei doi oficiali au convenit că anul 2018 a fost un an foarte bun din punctul de vedere al dezvoltării şi aprofundării Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, inclusiv prin nivelul de întâlniri de nivel înalt, menţionează sursa citată."I-am mulţumit lui Wess Mitchell pentru excelenta colaborare pe teme prioritare în relaţiile româno-americane, cum ar fi Reuniunea Anuală a Dialogului Strategic România - SUA, care a avut loc la Bucureşti în luna iunie a acestui an, sprijinul acordat şi implicarea avută în proiectul Iniţiativa celor Trei Mări (I3M), subliniind, totodată, interesul reciproc de a valorifica oportunităţile economice create de acest proiect extrem de important pentru regiunea noastră şi pentru SUA. Totodată, i-am transmis asistentului pentru afaceri europene şi eurasiatice al Secretarului de stat al SUA aprecierile pentru susţinerea consecventă a candidaturii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Am subliniat, de asemenea, că România va milita pentru o consolidare a relaţiei UE-SUA în perioada exercitării Preşedinţiei rotative a Consiliului UE de către ţara noastră. Nu în ultimul rând, în discuţia cu Wess Mitchell am lansat iniţiativa ca anul 2019 să fie 'Anul României' în SUA", a declarat Ana Birchall.Oficialul român a reiterat interesul României pentru aprofundarea relaţiilor economice dintre România şi SUA, ca dimensiune prioritară a parteneriatului strategic, subliniind că în ultimul an relaţiile economice dintre cele două ţări s-au consolidat. "Există în continuare potenţial important de creştere ce poate fi valorificat, mai ales că România a dovedit stabilitate economică şi avantaje structurale în perspectiva intensificării investiţiilor americane în ţara noastră", a declarat vicepremierul român.De asemenea, în ceea ce priveşte recentele evoluţii ale conflictului dintre Ucraina şi Federaţia Rusă, Ana Birchall a subliniat că "România îşi exprimă îngrijorarea faţă de climatul de securitate volatil din regiune, România sprijinind pe deplin integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei", se mai arată în comunicatul Guvernului. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)