liveSCORE de la 14:00 » Azi se joacă 7 meciuri din liga secundă » Sportul Snagov - Petrolul e capul de afiș

09:10

Înaintea ultimei etape din faza grupelor cupelor europene, România a căzut în clasamentul coeficienţilor din acest sezon continental până pe locul 32, fix poziţia pe care am ocupat-o şi la finalul Ligii Naţiunilor.Fotbalul românesc nu se mai opreşte din cădere. Săptămâna trecută am retrogradat cu echipa naţională în urna a 4-a valorică şi am terminat Liga Naţiunilor în afara primelor 30 de locuri. ...