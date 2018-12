Profețiile lui Nostradamus, la un pas să se îndeplinească: "Nu mai e mult. Totul se va întâmpla din 2019!"

10:30

După Ziua Sfântului Andrei şi ulterior nopţii când am dormit cu usturoiul chinezesc sub pernă şi agăţat de uşi, ziua de 1 Decembrie are și ea tradiţii populare legate, practicate în diferite regiuni ale ţării. Iată care sunt obiceiurile care se respectă în prima zi de iarnă calendaristică: