LIVE VIDEO Programul preşedintelui Klaus Iohannis la Alba Iulia. Componenţa paradei militare din oraşul Marii Uniri

10:45

Nu ţi-am scris de multăvreme. Nu am făcut-o pentru că ne-am despărţit în grabă, fără prea multecuvinte, atunci când am plecat într-o ţară în care sufletul care doarme acumlângă mine avea o şansă la viaţă. Te-am urât un pic atunci, pentru că nu mi-amdorit să plec. Dar am făcut o alegere, pentru el.