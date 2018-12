VIDEO | Proteste violente la Paris. Poliția a utilizat gaze lacrimogene împotriva manifestanților

11:40

Profira Baciu, din satul vasluian Butucăria, a împlinit 100 de ani pe 5 octombrie. Are o pensie de 700 de lei, plus indemnizația de urmaș de veteran de război de 250 de lei. Își duce traiul într-o căsuță modestă, cu două odăi. Ziua Națională o va sărbători cu urechea lipită de radio, deși și-ar fi […] Post-ul GALERIE FOTO/ Profira Baciu sărbătorește Ziua Națională cu urechea lipită de radio și are un mesaj pentru guvernanți: „Să ne aducă acasă copiii din străinătate” apare prima dată în Libertatea.ro.