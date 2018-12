O alee în memoria jurnalistului Jamal Khashoggi ar putea apărea în curând în faţa ambasadei saudite din Washington

12:10

Fostul mare tenisman Ilie Năstase a declarat, pentru AGERPRES, cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri, că a fost întotdeauna mândru de ţara în care s-a născut şi deşi a plecat de multe ori peste hotare, România n-a plecat niciodată din sufletul său."Eu stăteam plecat din România 11 luni pe an când eram sportiv. Asta ca să învăţ mai bine tenis, pentru că aici nu prea aveam şanse. Deci am mai plecat din ţară, dar România n-a plecat niciodată din mine. Şi eu, şi domnul Ţiriac ne-am simţit mereu români şi am fost mândri de asta, chiar dacă am fost plecaţi prin străinătate. Eu zic că mi-am făcut treaba la tenis şi am fost numărul 1 în lume, ca şi mulţi alţi sportivi. Sper să o facă alţii şi în alte domenii. Cred că mi s-a cântat imnul la Cupa Davis de peste 150 de ori şi a fost de fiecare dată o mare onoare pentru mine. Să reprezinţi România este ceva special, mai ales când te gândeşti că poţi să îi faci fericiţi pe românii tăi de acasă", a spus Năstase.Primul număr 1 al clasamentului ATP din istoria tenisului a menţionat că marele său regret este faptul că România nu investeşte în sport. "Sportul românesc a avut reprezentanţi de seamă mereu, şi are şi acum, dar nu atât de mulţi. Sigur, acum sportul nu se mai face din plăcere, acum se face pe bani. Dacă nu investim în sport, o să trebuiască să investim de 5 ori mai mult în sănătate. Ăsta este cel mai mare regret al meu, ca om de sport şi ca român. Sportul face parte fără îndoială din istoria României. Am fost buni cam la toate disciplinele. Iar asta a contat foarte mult în ceea ce înseamnă acum imaginea României peste hotare. Dacă fiecare ne-am fi făcut treaba pe felia lui, aşa cum ne-am făcut-o noi, cei din sport, acum toţi eram nişte eroi şi în România era mai bine. Din păcate nu s-a întâmplat aşa", a explicat el.De Ziua Naţională, Ilie Năstase le-a transmis politicienilor să înveţe de la cei care în urmă cu 100 de ani realizau Unirea, iar românilor de rând le-a urat să le fie bine în ţară încât să nu mai plece în străinătate."Urarea mea se îndreaptă în primul rând spre politicieni, mai exact le doresc să facă şi ei ce au făcut cei de acum 100 de ani. Să înveţe şi ei. Pentru că dacă politicienii nu erau ca lumea atunci nu eram noi uniţi acum. Apoi anul acesta trebuia să avem în fiecare oraş din ţara asta câte un eveniment prin care să fie celebrată Unirea. Dar nu am avut. S-au pus nişte coroane de flori pe nu ştiu unde, a mai depus cineva nu ştiu ce şi cam atât. Trebuie să mai aşteptăm 100 de ani ca să învăţăm să ne arătăm respectul faţă de înaintaşii noştri. Iar românului de rând îi urez să îi fie atât de bine în ţară încât să nu mai plece din România. Adică să trăiască la fel ca acolo unde se duce el să muncească. Dar e greu", a afirmat el."Eu anul trecut am vrut să intru la manifestarea de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Bucureşti, eram cu copilul meu, şi nu am fost lăsat. Mai să mă bată... Asta e, eu niciodată nu am fost invitat la o asemenea sărbătoare. Anul ăsta am primit prima invitaţie, dar nu în Bucureşti, şi chiar am să mă duc. M-a invitat la Focşani domnul Marian Oprişan, aşa că mă duc cu mare plăcere la sărbătoarea lor. Asta pentru că, repet, pe mine nimeni nu m-a invitat niciodată oficial la defilarea de 1 Decembrie. Poate nu mai sunt român... asta e, mă duc acolo unde mă invită oamenii", a adăugat cel mai titrat şi talentat tenisman român din toate timpurile.Rugat să facă o caracterizare poporului român, Ilie Năstase a răspuns: "Noi, românii, suntem inimoşi, talentaţi, vrem să facem multe, dar nu prea avem cu ce. Dar, ca să spun adevărul, suntem un popor foarte mincinos. Asta mi-a spus un părinte din Franţa care a venit acum mulţi ani în ţară la noi. Era cu o camionetă, iar când a intrat la Timişoara i-a fost furată. Omul, care a stat câţiva ani pe aici, mi-a spus că poporul nostru este extraordinar, că ţara e frumoasă, dar oamenii mint foarte mult. Asta e treaba, ăsta este defectul nostru, ne minţim unii pe alţii. Politicienii ne mint, noi mai departe unii pe alţii şi uite aşa. Nu se vrea să devenim şi noi o ţară aşezată, să o ducem şi noi mai bine. Eu o duc bine, nu mă plâng, dar mă refer la toţi românii. Pentru că ar trebui ca toţi românii să aibă şanse ca mine. În imn ni se spune să ne deşteptăm, dar noi am fost întotdeauna deşteptaţi. Ba am fost şi suntem şi deştepţi, dar trebuie să ne trezim la realitatea de azi. Noi între noi suntem răi, asta e problema. Cred că trebuie să mai treacă încă 100 de ani ca să ne trezim şi noi".Ilie Năstase, născut la 19 iulie 1946, a început să practice tenisul la vârsta de cinci ani şi a devenit în timp unul dintre cei mai cunoscuţi şi talentaţi jucători ai lumii. El a fost primul număr 1 al clasamentului ATP, a fost inclus în International Tennis Hall of Fame şi se află între cei 10 jucători din istoria tenisului care au câştigat peste 100 de titluri ATP (58 la simplu şi 45 la dublu).Năstase a câştigat de două turnee de Grand Slam la simplu (US Open 1972 şi Roland Garros 1973), trei la dublu (Roland Garros 1970, Wimbledon 1973 şi US Open 1975) şi două la dublu mixt (Wimbledon 1970 şi 1972). El a jucat pentru România alături de Ion Ţiriac în trei finale de Cupa Davis, 1969, 1971 şi 1972, toate pierdute în faţa echipei Statelor Unite ale Americii.Acum în vârstă de 72 de ani, Ilie Năstase este general în rezervă şi de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcţii precum cea de căpitan nejucător al echipelor României de Cupa Davis şi Fed Cup, preşedinte al Federaţiei Române de Tenis şi senator în Parlamentul României.