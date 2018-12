Incidente înregistrate în timpul unor noi proteste ale "vestelor galbene" la Paris

14:30

Foşti şi actuali sportivi români au transmis, prin intermediul reţelelor de socializare, urări României, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.Fosta atletă Constantina Diţa, campioană olimpică în 2008, la Beijing, a scris pe Facebook: ''Cu prilejul Centenarului şi a Zilei Naţionale a României, doresc să transmit poporului român cele mai călduroase urări de bine, sănătate, bunăstare şi un viitor prosper şi fericit. La mulţi ani, români de pretutindeni! La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor celor care iubesc România!''Fostul fotbalist Ciprian Marica le-a urat românilor să aibă pace, linişte, inspiraţie, curaj şi să îşi cinstească strămoşii.''La 100 de ani de la naşterea României mari, eu vă doresc din suflet, dragii mei români, să fiţi de 100 de ori mai fericiţi. Să avem pace, linişte, inspiraţie, curaj, să le cinstim memoria strămoşilor noştri care au întregit ţara, dar şi să-i facem mândri pe copiii noştri care ne vor duce numele mai departe! E o vorbă care mie îmi produce o bucurie enormă: 'Nu am ales eu să fiu român, dar am avut noroc !!!' Hai România!'', a scris pe Facebook fostul atacant al echipei naţionale.Canotoarea Gianina Beleagă, campioană mondială în 2017 şi 2018 la dublu vâsle categorie uşoară, a transmis, la rândul său, următorul mesaj: ''Echipa noastră a reuşit să facă auzit imnul României peste hotare, însă noi suntem doar o minusculă parte din tot ce înseamnă această frumoasă ţară. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români frumoşi!''Luptătorul român de kickboxing cu origini nigeriene Benjamin Adegbuyi a declarat că prin venele sale curge sânge românesc, iar inima sa este sută la sută a României.''Uneori lumea mă priveşte ciudat, alteori îmi vorbeşte în engleză, însă casa mea a fost, este şi va fi România. Aici m-am născut, aici am crescut şi aici vor locui şi urmaşii mei. Prin venele mele curge sânge românesc, inima mea este 100% a României. Mulţumesc pentru tot, patria mea! La mulţi ani, România! Pe 8 decembrie voi fi mândru să te reprezint! (într-o gală internaţională, n. red.)'', a scris Benny Adegbuyi.Şi baschetbalista Sonia Ursu-Kim, care are şi origini coreene, s-a arătat mândră de sângele său românesc. ''Mândră să îmi reprezint ţara în toţi aceşti ani! La mulţi ani, România! #100DeAniRomania'', a scris componenta echipei naţionale pe Instagram.''Am plâns, am râs, am avut emoţii sau nu, un singur lucru am ştiut clar şi acela este ... Sunt mândră că sunt româncă şi mândră că am reuşit să reprezint această ţară cu demnitate pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! La mulţi ani, România! La mulţi ani, tuturor românilor!'', a scris, pe Instagram, Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică la gimnastică artistică. Fotbaliştii echipelor naţionalele ale României (seniori şi Under-21) au urat şi ei la mulţi ani României, într-un clip de 95 de secunde publicat pe Facebook. Alexandru Chipciu, Ianis Hagi, Nicolas Stanciu, Ionuţ Andrei Radu, Paul Anton, George Puşcaş, Alexandru Maxim, precum şi selecţionerul prime reprezentative a României au adresat urări României şi românilor cu prilejul Centenarului Marii Uniri.Mai mulţi jucători de la echipa de fotbal Universitatea Craiova, în frunte antrenorul italian Devis Mangia, cu ghanezul Isaac Donkor, italianul Mirko Pigliacelli şi portughezul Tiago Ferreira, au urat la mulţi ani României la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.Un mesaj emoţionant a transmis tânăra jucătoare canadiană de tenis Bianca Andreescu (18 ani), născută în Canada din părinţi români: ''La mulţi ani, România! La mulţi ani, tuturor românilor, oriunde vă aflaţi! România, vreau să rămâi frumoasă, caldă şi ospitalieră! Cu ocazia Zilei Naţionale, vă doresc cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate, bunăstare şi succes! La mulţi ani, România''.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)