CentenarulMariiUniri/Vasile Cîtea: Să fim uniţi; dacă punem umăr lângă umăr, putem împinge lucrurile înainte

15:10

Doi poliţişti vasluieni, premiaţi de Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General al Poliţiei Române cu Emblema de Onoare şi Placheta de Onoare după ce au salvat două persoane de la sinucidere, şi-au prezentat, sâmbătă, distincţiile în cadrul unei întâlniri organizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.Agentul Ştefan Partene, aflat în timpul liber, a imobilizat un bărbat care încerca să se sinucidă, după ce a fost apelat telefonic de fiul acestuia."M-am deplasat la locuinţa lor şi am auzit ţipete în zona unui grajd. Am forţat poarta de acces, pentru că era încuiată, iar când am ajuns în grajd, l-am găsit pe tatăl tânărului care mă apelase anterior, într-un ştreang de metal, iar pe fiul său ţinându-l. Bărbatul era foarte agresiv, am reuşit să-l dau jos din ştreang şi să-l imobilizez. Am solicitat sprijin colegilor care erau de serviciu. (...) Consider că mi-am făcut datoria, am acţionat din instinct şi la fel cum am mai spus, adevăratul erou este fiul bărbatului, care a stat toată ziua şi a avut grijă de tatăl său, după ce acesta a ameninţat că se sinucide", a declarat Ştefan Partene.La rândul său, agentul Marius Stoica a povestit cum a intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit într-o familie, în care bărbatul fusese agresat de soţie. El a încercat să-i consilieze pe cei doi soţi, dar femeia era foarte agitată şi a fugit, cu intenţia de a se arunca într-o fântână. Poliţistul a reuşit să oprească femeia de la acest gest."M-am mai întâlnit apoi cu familia respectivă. După gestul respectiv, femeia a urmat un tratament şi mi-a mulţumit că i-am salvat viaţa", a povestit Marius Stoica.Şeful IPJ Vaslui, Doru Gabriel Panţiru, le-a adresat celor doi agenţi vasluieni felicitări pentru implicarea de care au dat dovadă şi pentru faptul că au reuşit să salveze două vieţi. AGERPRES /(AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ada Vîlceanu)