HAOS în centrul Parisului: PIETRE aruncate spre forţele de ordine, maşini INCENDIATE, GAZE lacrimogene şi peste 100 de manifestanţi REŢINUŢI

Ion Mărgineanu, fost profesor universitar şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a venit pe jos de la Bălţi la Alba Iulia, parcurgând zilnic aproape 20 de kilometri. ”Am parcurs traseul în 30 de zile, din 1 până în 30 noiembrie. Când am intrat în circumscripţia oraşului Alba Iulia, am căzut în genunchi. Atât de emoţionat am fost că am realizat ce mi-am propus! Am îngenunchiat în faţa oraşului, a fost deosebit de frumos, o realizare a visului meu, la bătrâneţe. Am parcurs acest traseu din...