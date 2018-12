”Profeție” abracadabrantă. Așa-zisul fiu secret al Regelui Mihai I crede că va conduce lumea: ”Eu sunt Regele Reînviat, un prinț revenit din Infern!”

17:20

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Argeș a fost rănit, vineri, după ce, în timpul unei partide de vânătoare, arma i s-a stricat și a explodat. Polițiștii au deschis o anchetă, transmite corespondentul Mediafax. Purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș, Mădălin Zamfir, a declarat că, din primele informații, accidentul la o vânătoare […] The post Accident de vânătoare în Argeș. I-a explodat arma în mână și… appeared first on Cancan.ro.