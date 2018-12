Box: Deontay Wilder şi-a păstrat centura WBC a greilor, după un egal cu Tyson Fury

09:40

Preşedintele rus Vladimir Putin a mers la prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul G20 de la Buenos Aires, a bătut palma cu el, iar apoi i-a strâns mâna cu căldură. Cu câteva momente mai devreme prinţul a fost fotografiat într-o margine a tradiţionalei "fotografii de familie", ignorat de ceilalţi lideri, relatează Reuters.Cele două momente evidenţiază dilema cu care s-au confruntat liderii celor mai puternice economii din G20 în timpul summitului de la Buenos Aires din acest weekend: cum să se comporte cu prinţul încoronat, a cărui imagine este afectată de controversa privind asasinarea unui jurnalist saudit, dar care este în acelaşi timp liderul de facto al uni regat bogat, producător de petrol, care este un investitor global major. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERSCu siguranţă, salutul exuberant al lui Putin faţă de prinţ a fost perceput drept unul exagerat şi a devenit viral cu rapiditate, notează Reuters. Dar, deşi liderii au părut să-l ignore pe prinţul Mohammed pe podium, în timpul realizării "fotografiei de grup", mulţi au avut întâlniri bilaterale cu el în timpul summitului de două zile.Prinţul încoronat saudit, care se confruntă cu un val global de revoltă în legătură cu asasinarea lui Jamal Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul în urmă cu şase săptămâni, a avut discuţii cu cel puţin 12 lideri ai statelor participante la summitul G20. Foto: (c) Marcos Brindicci / REUTERSTrei dintre ei, premierul canadian Justin Trudeau, cel britanic, Theresa May, şi preşedintele francez Emmanuel Macron, au declarat public că au făcut presiuni asupra prinţului Mohammed pentru o investigaţie completă asupra asasinatului.Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că asasinatul a fost comandat la nivelul cel mai înalt al conducerii saudite, dar probabil nu de regele Salman, ceea ce a aruncat suspiciunea asupra prinţului încoronat de 33 de ani. Foto: (c) Marcos Brindicci / REUTERSTrudeau a declarat că a avut o conversaţie sinceră cu prinţul la dineul liderilor de vineri. "Am vorbit cu prinţul încoronat pentru a atrage atenţia asupra preocupărilor noastre şi a nevoii de răspunsuri mai bune în cazul asasinării lui Khashoggi, dar şi despre necesitatea unui armistiţiu în Yemen", a spus Trudeau.La rândul ei, Theresa May a afirmat că cerut o investigaţie completă, credibilă şi transparentă, în timp ce Emmanuel Macron a insistat ca prinţul încoronat să le permită anchetatorilor internaţionali să ia parte la investigaţie. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERSPreşedintele american Donalt Trump, care a apărat legăturile americane cu Arabia Saudită, "a schimbat politeţuri" cu prinţul încoronat, a precizat Casa Albă. Trump a afirmat în trecut că s-ar putea să nu se afle niciodată dacă prinţul Mohammed a ordonat sau nu asasinatul. Surse credibile susţin că CIA crede că prinţul încoronat a ordonat asasinatul.Mohammed bin Salman a discutat despre investiţii şi parteneriate economice cu premierul indian Narendra Modi şi preşedintele chinez Xi Jinping. Nu se ştie dacă la aceste întâlniri liderii chinez şi indian l-au întrebat pe prinţ despre cazul Khashoggi. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS"China susţine cu fermitate Arabia Saudită în demersul său de diversificare economică şi reformă socială, şi va continua să fie alături de Arabia Saudită în chestiuni care implică interesele lor comune", a spus Xi Jinping, potrivit agenţiei oficiale Xinhua.Modi şi prinţul Mohammed au discutat despre amplificarea investiţiilor în sectoarele indiene ale tehnologiei, agricol şi energetic, potrivit unui oficial indian şi agenţiei de ştiri saudite (SPA). Foto: (c) Reuters TV Summit Pool via REUTERSÎnainte de începutul reuniunii, preşedintele argentinian Mauricio Macri a declarat că acuzaţiile împotriva prinţului încoronat ar putea să fie discutate când liderii se reunesc. În cele din urmă, ele nu au fost discutate, potrivit Reuters.Cu câteva zile înainte de începutul summitului, Human Rights Watch a cerut Argentinei să folosească o clauză privind crimele de război din constituţia sa pentru a investiga orice implicare a prinţului în crime împotriva umanităţii în Yemen şi în asasinarea lui Khashoggi. Foto: (c) Reuters TV Summit Pool via REUTERSProcurorul federal căruia i s-a repartizat cazul nu a anunţat dacă va fi deschisă o investigaţie oficială până la sfârşitul summitului G20, sâmbătă.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)