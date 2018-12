Gătește cu Prințesa Polonic! Șase dintre mâncărurile preferate de Anca Lungu

11:00

Reporterul Libertatea Dumitru Angelescu a realizat o fotografie ce poate reprezenta un simbol al celor 100 de ani de la Marea Unire. Doi studenţi de la Institutul Medico-Militar au fost surprinşi îmbrăţişaţi şi sărutându-se chiar înainte de defilarea militarilor şi a tehnicii pe sub Arcul de Triumf din Capitală. Libertatea a aflat cine sunt protagoniştii […] Post-ul Love, not war! Fotografia-simbol a Centenarului Marii Uniri. Cine sunt tinerii militari care s-au sărutat chiar înainte de defilarea pe sub Arcul de Triumf apare prima dată în Libertatea.ro.