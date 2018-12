Trafic îngreunat pe DN1, între staţiunile de pe Valea Prahovei

11:20

Una dintre cele mai de succes artiste ale Canadei, cântăreaţa şi compozitoarea, Nelly Furtado, s-a născut la 2 decembrie 1978, în oraşul canadian Victoria. Părinţii ei au origini portugheze.Atrasă de muzică, cântăreaţa a învăţat din copilărie să cânte la mai multe instrumente. Îi plăcea muzica R&B, iar Mariah Carey, TLC, Jodeci, Salt-N-Pepa s-au aflat printre favoriţii săi. Atenţia ei s-a îndreptat spre muzica braziliană şi hip-hop, care au avut o contribuţie importantă la configurarea stilului muzical al artistei canadiene, potrivit www.allmusic.com.S-a mutat la Toronto, după terminarea liceului, alăturându-se unei formaţii de hip-hop Nelstar. A profitat de ocazie şi a început să-şi compună propriile melodii. Membrii formaţiei de funk-pop canadian Philosopher Kings, Brian West şi Gerald Eaton au fost impresionaţi de prestaţia ei muzicală şi i-au făcut propunerea de a-i produce un demo. Acest fapt i-a adus un contract cu DreamWorks.''Whoa, Nelly!'', primul său album, a fost lansat la sfârşitul anului 2000, single-urile "I'm Like a Bird" şi "Turn Off the Light" ajungând în primele zece poziţii în Billboard Hot 100. Artista a câştigat cu melodia "I'm Like a Bird" un Premiu Grammy pentru Cea mai bună interpretare feminină. Totodată, hitul a fost nominalizat la un Premiu Grammy la categoria ''Cântecul Anului''.În noiembrie 2003, a lansat cel de-al doilea album al său - ''Folklore''. Piesa ''Forca'' cu versuri în limba engleză şi portugheză a devenit imnul oficial al Campionatului European de Fotbal din 2004, care s-a desfăşurat în Portugalia.În 2006 a lansat albumul ''Loose'' la realizarea căruia şi-a adus contribuţia starul hip-hop Timbaland. Single-urile "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right", "All Good Things (Come to an End)" au ajuns pe primele poziţii în topuri din SUA şi Marea Britanie. Albumul s-a vândut în peste 12 milioane de copii în întreaga lume.Nelly Furtado a fost nominalizată la MTV Video Music Awards 2006, la categoria ''best female video'', pentru melodia "Promiscuous" (Nelly Furtado ft. Timbland) şi a câştigat la World Music Awards 2006, premiul pentru Cel mai bun artist pop-rock. În 2007, la Brit Awards, premiile muzicii britanice, artista a fost nominalizată la categoria ''Cea mai bună cântăreaţă pe plan internaţional''. În acelaşi an, a primit premiul pentru Albumul Anului (''Loose'') la MTV Europe Music Awards.În 2007, Nelly Furtado şi actorul şi cântăreţul Justin Timberlake au colaborat cu Timbaland la hit-ul acestuia, "Give It to Me", care a urcat pe prima poziţie în topurile muzicale din SUA şi pe locul al doilea în Marea Britanie. Melodia a fost nominalizată la Premiul Grammy pentru cea mai bună colaborare pop vocală (2007) şi a câştigat premiul pentru Cea mai bună melodie hip-hop la People's Choice Awards 2008. În 2007, artista a lansat primul ei DVD, ''Loose the Concert''.La 7 iulie 2008, cântăreaţa de origine canadiană a cântat la festivalul B'Estfest organizat la Bucureşti.Un album în limba spaniolă - ''Mi Plan'' - a fost lansat în septembrie 2009. Cel de-al cincilea album de studio ''The Spirit Indestructible'' a fost lansat în toamna lui 2012, single-ul "Big Hoops (Bigger the Better)" fiind nominalizat la categoria ''Albumul Pop al Anului'' la Premiile Juno în 2013.În 2016 a anunţat că lucrează la cel de-al şaselea album de studio ''The Ride'', lansând melodia "Pipe Dreams". Albumul produs de John Congleton a fost lansat în 2017.Cântăreaţa are o fetiţă, Nevis, născută la 20 septembrie 2003. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Liviu Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)