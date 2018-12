Infotrafic: Circulaţie restricţionată pe A1 în urma unui accident; coloană de autovehicule pe 3 km

11:50

Frumoasa Alexandra Velniciuc a moştenit talentul artistic de la tatăl ei, actorul Ştefan Velniciuc. A fost familiarizată din copilărie cu platourile de filmare, unde îl însoţea pe tatăl ei. Debutul ei în teatru a fost la Buzău, unde a jucat în piesa "Acolo, departe", în rolul Ioana, împreună cu tatăl ei. Totuşi, actorul Ştefan Velniciuc nu a favorizat-o pe fiica sa în meserie şi e foarte zgârcit cu laudele.***Alexandra Velniciuc este născută în Bucureşti, la 1 septembrie 1980. A studiat pianul, a învăţat la şcoli cu predare în limba engleză iar în perioada liceului a urmat un curs de jurnalism.A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, promoţia 2003. A urmat şi cursurile de master la UNATC, secţia Actorie. În 2008 a devenit doctor în Artele Spectacolului, tema tezei de doctorat fiind "Performanţa, concept fundamental în arta actorului modern de teatru şi film", potrivit cinemagia.ro.A apărut la televiziune, în diferite emisiuni "Televiziunea, dragostea mea", "Şlagăre în revenire" sau "Atenţie, se cântă", dar şi în serialul tv "În familie". A avut o colaboratoare permanentă cu Societatea Română de Radiodifuziune, canalul Radio Romania Tineret, unde a citit poezie românească şi materiale documentare. La Radio România Cultural a ţinut un curs de limbă italiană.Dintre rolurile în teatru amintim: Monai din "Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (2005, Teatrul Naţional din Craiova), "Mincinoasa", "Pijamale" şi "Fantoma, dragostea mea" (2009, Teatrul Metropolis), "Boeing, Boeing", "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc", "Încă nu, dar o să fie", "Încurcătură la nivel înalt", "Vassa Jeleznova", "Capcană pentru un bărbat căsătorit" (Teatrul Elisabeta), "Arsenic şi dantelă veche" (Teatrelli).A jucat în filmele: "Lotus" (2004, regia Ion Cărmăzan), "Vlad" (2003, coproducţie româno-americană), "Păcală se întoarce", "Jacqou le croquant" (coproducţie româno-franceză).***Actorul Ştefan Velniciuc s-a născut la 30 ianuarie 1949, în Bucureşti. A absolvit, în 1971, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie. În acelaşi an devenea asistent universitar la IATC. În 2004 a devenit doctor în teatru şi profesor universitar. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO A jucat pe scena Teatrului Nottara din 1968 până în 1970 în spectacole ca "Frumoasă duminică de septembrie" de Ugo Betti sau "Vijelie în crengile de sasafras" de Blas de Ottero, pe scena Teatrului Naţional în "Regele Lear" de W. Shakespeare (rolul lui Tom Nebunul), "Vlaicu Vodă" de A. Davilla (rolul Mircea Basarab). A jucat, apoi, la Teatrul de Stat din Sibiu în rolul principal din "Don Juan" de Moliere, din 1972 până în 1989 a jucat la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra", în "Vicarul" de R.Hochut (rolul Rutha jr.), "Tineri căsătoriţi caută cameră" de Roscin (rolul Ivanov), "Undeva, o lumină" de Doru Moţoc, "Casa cea nouă" de C. Goldoni, "Floriile unui geambaş" de Suto Andrasz, "Mormântul călăreţului avar" de D.R. Popescu, "Sâmbătă la Veritas" de M.R. Iacoban, "Cadrilul" de O. Wilde, "Între etaje" de D. Solomon, etc., precizează site-ul cinemagia.ro.La Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" a jucat în spectacolul muzical "Nota 0 la purtare" de Octavian Sava, la Teatrul Excelsior a jucat în "Mica sirenă" de Al. Mandy, la Teatrul Mundi în "Măsură pentru măsură" de W. Shakespeare.Din filmografia actorului amintim: "Octav" (2017), "The Keeping Room" (2014), "Umbre" (2014), "Barbarossa" (2009), "Carol I" (2009), "L'enfance d'Icare / Copilăria lui Icar" (2009), "La urgenţă" (2006), "Second in Command / Gardă de corp" (2006), "Out of Season" (2004), "Triunghiul Morţii" (1999), "Johnny Mysto: Boy Wizard (1997), "Lurid Tales: The Castle Queen" (1997), "Vertiges" (1997), "Huntress: Spirit of the Night" (1995), "Planet of the Dino-Knights" (1995), "Dark Angel: The Ascent" (1994), "Cei care plătesc cu viaţa" (1991), "Şobolanii roşii" (1991), "Coroana de foc" (1990), "Mircea" (1989), "Un bulgăre de humă" (1989), "Martori dispăruţi" (1988), "Francois Villon, poetul vagabond" (1987), "Liceenii" (1987), "Pădurea de fagi" (1986), "Cireşarii" (1984), "Salutări de la Agigea" (1984), "Întoarcerea Vlaşinilor" (1983), "Ştefan Luchian" (1981), "Munţii în flăcări" (1980), "Rug şi flacără" (1980), "Zbor planat" (1980), "Falansterul" (1979), "Vlad Ţepeş" (1979), "Pentru patrie" (1978), "Buzduganul cu trei peceţi" (1977), "Războiul Independenţei" (1977), "Pe aici nu se trece" (1975), "Ştefan cel Mare - Vaslui 1475 (1975), "Fraţii Jderi" (1974), "Săgeata căpitanului Ion" (1972).A regizat spectacole de teatru ca "Trei surori" de A. P. Cehov, "Anul viitor la aceeaşi oră" de Bernard Slave, "Eu când vreau să fluier, fluier" de A.Vălean, etc. Este membru al UNITER, UCIN, secretar al Asociaţiei Actorilor de Film şi membru al comitetului director UCIN. În 2004 a publicat lucrarea "Un timp grăbit şi teatrul său, reflexii şi reflecţii", conform cinemagia.ro. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dădârlat)