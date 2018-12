În absența de neiertat a unui trimis al Președinției, Centenarul Marii Uniri a fost sărbătorit cu o Înfăptuire istorică: Cimitirul Militarilor Români de la Apșeronsk. România lui Cristoiu

19:00

La o fermă medie din România productivitatea orară a muncii este de circa 9,5 PPS/oră, de aproape 4 ori sub cea de 37 în Ungaria, sub nivelul de 12,5 al Poloniei și de 2,4 ori sub cea de 23 în Uniunea Europeană, conform calculelor Băncii Naționale a României.