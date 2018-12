FCSB - GAZ METAN 2-1 // Filip i-a răspuns în premieră lui Florinel Coman: "E cum a zis Bălașa"

La finalul meciului cu Gaz Metan, câștigat de FCSB cu 2-1, Lucian Filip a vorbit pe larg despre momentul de la Iași de etapa trecută, când a fost înjurat grosolan de Florinel Coman."Poate și eu am greșit că nu i-am spus cuvinte «frumoase.» El era supărat că nu a bătut lovitura liberă cum trebuie. Nici eu nu am răspuns cum trebuie.Normal că am dat mâna cu Florinel Coman. Cum a zis și Bălașa, noi ne pupăm, noi ne înjurăm. ...

