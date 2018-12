Cum l-am fotografiat pe logodnicul ex-ministresei în timp ce instanța îi decidea soarta Elenei Udrea

20:40

Caz terifiant în Vâlcea! O familie a avut parte de șocul vieții lor atunci când au văzut ce au găsit în cavou, la 21 de ani de la înmormântarea unei tinere. Cea mai mică fată a familiei Dumitrașcu, din județul Vâlcea, a murit în urmă cu 21 de ani. Fata ar fi decedat la Spitalul […] The post Caz terifiant în Vâlcea! Ce a găsit o familie în cavou, la 21 de ani de la înmormântarea unei tinere appeared first on Cancan.ro.