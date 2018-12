16:20

Croatul Luka Modric, francezii Antoine Griezmann, Kylian Mbappe şi Raphael Varane sunt consideraţi principalii favoriţi la câştigarea Balonului de Aur 2018, al cărui învingător va fi dezvăluit luni cu prilejul unei gale la Paris, comentează agenţia EFE.Dacă acest pronostic se va adeveri, se va încheia hegemonia din ultimii 10 ani impusă de Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, câştigători de câte cinci ori al prestigiosului trofeu acordat de France Football.Modric, 33 ani, de la Real Madrid, câştigător al Ligii Campionilor şi vicecampion mondial cu Croaţia, pare principalul favorit, după ce în septembrie a câştigat premiul The Best acordat de FIFA.Raphael Varane, 25 ani, a câştigat şi el Liga Campionilor, la care se adaugă titlul mondial la CM 2018, cu naţionala Franţei. Dar Balonul de Aur a revenit rareori unui fundaş, ultimul fiind Fabio Cannavaro în 2006, când a câştigat titlul mondial cu Italia. Foto: (c) Manu Fernandez / APGriezmann (Atletico Madrid), 27 ani, este un alt pretendent serios, după ce a cucerit Europa Leagu şi titlul mondial cu Franţa, la care se adaugă Supercupa Europei. Mbappe, la 19 ani, are ca şi asigurat trofeul Raymond Kopa, ce va fi înmânat celui mai bun jucător sub 21 ani, dar aspiră şi la Balonul de aur, care nu a mai intrat în posesia unui francez de la Zinedine Zidane în 1998. Foto: (c) Rodrigo Jimenez / EPARonaldo şi Messi rămân însă concurenţi cu mari şanse, chiar dacă cu naţionalele lor nu au realizat mare lucru la Mondial. Portughezul a strălucit însă în Liga Campionilor cu Real Madrid, în timp ce argentinianul a strălucit cu Barca în campionat şi Cupa Spaniei. Foto: (c) HERVE RANCHIN / EPAIată lista celor 30 de candidaţi la Balonul de Aur:Portari: Alisson Becker (AS Roma/Liverpool/Brazilia), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/Belgia), Hugo Lloris (Tottenham/Franţa), Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenia);Fundasi: Diego Godin (Atletico Madrid/Uruguay), Marcelo (Real Madrid/Brazilia), Sergio Ramos (Real Madrid/Spania), Raphael Varane (Real Madrid/Franţa);Mijlocasi: Luka Modric (Real Madrid/Croaţia), N'Golo Kante (Chelsea/Franţa), Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia), Isco (Real Madrid/Spania), Paul Pogba (Manchester United/Franta), Ivan Rakitic (Barcelona/Croaţia)Atacanţi: Sergio Aguero (Manchester City/Argentina), Gareth Bale (Real Madrid/Tara Galilor), Karim Benzema (Real Madrid/Franta), Edinson Cavani (Paris SG/Uruguay), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Torino/Portugalia), Roberto Firmino (Liverpool/Brazilia), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Franţa), Eden Hazard (Chelsea/Belgia), Harry Kane (Tottenham/Anglia), Mario Mandzukic (Juventus Torinoin/Croatia), Sadio Mane (Liverpool/Senegal), Kylian Mbappe (Paris SG/Franţa), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Neymar (Paris SG/Brazilia), Mohamed Salah (Liverpool/Egipt), Luis Suarez (Barcelona/Uruguay).AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)