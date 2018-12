Au ipotecat tot ce aveau și au cumpărat fabrica. Acum vând TRACTOARE ROMÂNEȘTI în toată lumea

09:10

În urma concursului reorganizat la mijlocul lunii trecute, au fost declaraţi admişi toţi oamenii sistemului. La Constanţa, locul de consilier a fost ocupat de Alina Pangrate, fiica Feliciei Nedea, şef al Biroului Teritorial al Avocatului Poporului. Practic, la ţărmul mării, mama şi fiica vor împărţi acelaşi birou, desfăşurându-şi împreună activitatea. Anida Murat, din Constanţa, contracandidată a Alinei Pangrate la concursul anulat la începutul lunii octombrie, a contestat vehement participarea acesteia la concurs. Din cei zece candidaţi pentru postul de expert al Avocatului Copilului în cadrul Biroului Teritorial Constanţa, în urma probei scrise au rămas doi: Anida Murat, cu 66 de puncte şi Alina Pangrate cu 55 de puncte. La proba a doua, de calculator, Murat a obţinut 77 de puncte, Alina Pangrate 100 de puncte, iar la interviu Anida a luat 67 de puncte, iar Pangrate 80 de puncte. Anida Murat ne-a spus: "Dar cine credeţi că este Alina Pangrate? Este fiica expertului coordonator de la Biroul Teritorial Constanţa, doamna Nedea Felicia. Am suspiciuni mari cu privire la proba de calculator, unde organizatorii nu au anunţat în ce constă, iar proba a îmbrăcat practic forma unei surprize. Pe de altă parte, contracandidata mea mi-a spus «că se mai învârte în jurul instituţiei Avocatul Poporului» după terminarea probei, ceea ce mă face să cred că, după plecarea tuturor candidaţilor, şi-a refăcut proba sau a vorbit cu cine trebuie (acest aspect poate fi verificat cu ajutorul camerelor din jurul instituţiei). Menţionez că o cunosc pe contracandidata mea de aproximativ 9 ani, din Baroul Constanţa, unde suntem amândouă înscrise pe tabloul avocaţilor. La interviu ea a obţinut 80 de puncte. Mă întreb de ce? Amândouă am fost avocate cam acelaşi număr de ani, iar eu în plus lucrez în acest moment şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Nu mă doare aşa de tare că am pierdut postul. Ce mă doare este faptul că nu mai avem loc de ăştia, nu mai ai acces la niciun post, doar cine ştie cum, dacă nu candidează în acel moment o pilă. De aia pleacă atâţia români din ţară: nu au acces nici la slujbe, nici la sănătate, nici la educaţie. Sunt complet dezamăgită!".