ROMÂNIA LA EUROPEANUL DE HANDBAL // Vești bune înainte de duelul cu Germania: "Am scăpat de entorsă" » Ce spune secundul naționalei despre meciul de azi

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a explicat în direct la TV ce l-a mulțumit și ce l-a deranjat în victoria reușită de echipa sa cu Gaz Metan, 2-1, la Pitești. "Sunt mulțumit că am avut multe ocazii, înseamnă că am jucat bine. Am avut atitudine, dar nu mi-a convenit golul pe care l-am primit. Nu poți să-l lași pe Fortes să dea de lângă tine, așa cum a făcut Bălașa. ...