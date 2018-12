UMBRA lui Iohannis: Cine este și ce avere are

09:30

Targurile de iarna se organizeaza in toate marile orase ale Europei, si, de la an la an, tot mai multi oameni se lasa cuceriti de farmecul lor si de atmosfera unica pe care o regasesc acolo. Milioane de beculete colorate, figurine ingenioase, lumini, miros de brad, bulevarde intregi cu magazine si specialitati culinare, asa s-ar putea deschire in cateva cuvinte cheie punctele de interes de la targurile de iarna.Desigur, aici putem gasi si obiecte vestimentare specifice sezonului rece: blanuri naturale, manusi, pantofi de piele, dar si articole traditionale reprezentative pentru zona in care se organizeaza targul. Noi am alcatuit un top al celor mai populare targuri de iarna din Europa, cu principalele lui puncte de atractie. Articolul integral pe MANAGER.RO