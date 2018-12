Augustin Lazăr, chestionat referitor la folosirea expresiei „inculpați de rang înalt”. Explicațiile procurorului general

10:50

Britanicul John Drennan și-a dus iubita, pe Daniella Anthony, cu care are o relație de zece ani, la new York, pentru a o cere de soție! Evenimentul a avut loc când cuplul urma să sărbătorească un deceniu de relație. Perechea din Peterborough a plecat la New York, iar John Drennan a pus în bagaje și inelul de […] Post-ul Un britanic și-a cerut iubita de soție la New York, dar femeia a pierdut inelul de logodnă. O campanie pe rețelele sociale și poliția locală i-au ajutat să găsească obiectul pierdut apare prima dată în Libertatea.ro.