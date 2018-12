Bucureşti: Circulaţie restricţionată pe Calea Crângaşi din cauza unui accident rutier

11:20

John Michael "Ozzy" Osbourne s-a născut la 3 decembrie 1948, în oraşul britanic Birmingham.Vocalist, compozitor şi actor, Ozzy s-a remarcat din postura de solist vocal al trupei britanice Black Sabbath. Vocea sa inconfundabilă, versurile cu teme mai puţin abordate de formaţiile de până atunci, precum ocultismul, atmosfera întunecată a muzicii descrisă ca fiind un "blues întunecat" au propulsat albumul de debut al trupei, self-titled, pe poziţia a opta în topurile Billboard ale anului 1970. Al doilea album Black Sabbath cu Ozzy la voce, intitulat "Paranoid", lansat în luna septembrie 1970, a urcat pe primul loc în topurile britanice, hituri precum "Iron Man", "War Pigs" sau "Paranoid" fiind considerate definitorii pentru genul heavy metal.În 1979, Ozzy a părăsit Black Sabbath, după opt ani şi tot atâtea realizări discografice.A ales o carieră solo, care s-a dovedit de succes. Sub titulatura Ozzy Osbourne a lansat 11 albume de studio, primele şapte primind multiple discuri de platină. În 2013, Ozzy s-a reîntors în Black Sabbath, pentru a înregistra albumul "13", ce avea să atingă prima poziţie în topul albumelor din Marea Britanie şi să le aducă britanicilor un Premiu Grammy pentru piesa "God Is Dead?". În total, Ozzy deţine trei Premii Grammy.Adunate, albumele Black Sabbath cu Ozzy la voce şi cele solo ale acestuia s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare în întreaga lume, potrivit paginii oficiale de Facebook a artistului.Ca membru al trupei Black Sabbath, Ozzy Osbourne a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, iar pentru întreaga sa activitate - în UK Music Hall of Fame. La ediţia din 2014 a Premiilor MTV Europa, i-a fost acordat titlul Global Icon. Un an mai târziu, a fost distins de către Academia Britanică a Compozitorilor şi Textierilor cu Premiul Ivor Novello.La începutul anilor 2000, a fost protagonistul, împreună cu soţia sa Sharon şi doi dintre copiii lor, Kelly şi Jack, al emisiunii tip reality-show "The Osbournes", difuzată de MTV.