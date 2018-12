Un bărbat din Bârlad s-a aruncat în fața trenului, disperat că soția l-a părăsit pentru un italian. Ce a scris în biletul de adio

04:40

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea. În timp ce instanța îi decidea soarta ex-ministresei de la Turism, bărbatul se afla la NUBA Cafe, unde punea la punct anumite detalii cu privire la afacerile pe care le-a preluat de la partenera sa, […]