Statuia “Leul-simbolul orașului Ierusalim”, inaugurată în fostul cartier evreiesc din București

08:30

Mihaela Borcea și-a aniversat fiul cel mare în weekend. Cu această ocazie, femeia de afaceri i-a făcut o urare publică ce lasă de înțeles că viața lui Patrick nu este tocmai roz, deși pare că are tot ce își dorește. În weekend, Patrick și-a aniversat ziua de naștere. Cu această ocazie, mama sa a ținut […] The post Fiul lui Cristi Borcea a dat de probleme? Patrick, dat de gol chiar de către mama lui: ”Să plângi, pentru că plânsul…” appeared first on Cancan.ro.