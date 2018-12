Fotbal: Antonio Conceicao (CFR Cluj) - Dinamo ne poate pune multe probleme

14:20

Evoluţia cooperării economice între România şi Norvegia este încurajatoare, volumul total al schimburilor comerciale dintre cele două state a crescut cu peste 150% anul acesta, depăşind 420 de milioane de euro, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu.Şeful diplomaţiei române a avut luni consultări cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, Ine Marie Eriksen Soreide, care efectuează o vizită în ţara noastră."Această vizită are loc într-un cadru foarte pozitiv al dialogului româno-norvegian, marcat anul acesta de intensificarea contactelor politico-diplomatice în special din ultima perioadă, precum şi din intenţia aproape clară a celor două părţi de a dezvolta în continuare relaţiile bilaterale în domeniul economic şi sectorial, cu valorificarea unor posibilităţi importante cum ar fi energia şi tranziţia către o economie verde. Convorbirile au fost extrem de dense, aş putea să le calific excelente, şi au dovedit că România şi Regatul Norvegiei au foarte multe subiecte în comun şi poziţii extrem de apropiate sau similare. Am discutat despre perspectivele relaţiilor bilaterale, preşedinţia română la Consiliul UE, agenda europeană, evoluţiile europene şi internaţionale, situaţia de securitate şi cooperare în plan multilateral", a precizat Meleşcanu, la declaraţiile de presă comune cu omologul norvegian.Ministrul român de Externe a menţionat că pe agenda discuţiilor s-a aflat şi cooperarea economică dintre cele două state."Am discutat şi despre palierul economic al relaţiei noastre şi am constatat că evoluţia este încurajatoare. În acest an, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Norvegia a crescut cu peste 150%, depăşind 420 de milioane de euro. Soldul este pozitiv în favoarea României datorită exportului de produse cu valoare mare adăugată", a arătat Meleşcanu.De asemenea, potrivit lui Meleşcanu, în cadrul întrevederii a fost evidenţiată contribuţia Norvegiei la mecanismele financiare norvegian şi al spaţiului economic european prin care România "beneficiază de 500 milioane de euro pentru perioada 2014 - 2021". "Prin intermediul acestor granturi pe care Norvegia le finanţează inclusiv avem proiecte în domeniul societăţii civile, incluziunii sociale, justiţiei, mediului, energiei, culturii, cercetării şi inovării", a spus Meleşcanu.Şeful diplomaţiei române a punctat că întâlnirea are loc într-un context important pentru România - la două zile după sărbătorirea Centenarului Marii Uniri şi la mai puţin de o lună de zile până la preluarea de către ţara noastră a preşedinţiei rotative semestriale a Consiliului Uniunii Europene."În exercitarea atribuţiilor sale, România îşi propune ca obiectiv asigurarea unei preşedinţii eficiente prin asumarea rolului de mediator imparţial şi facilitator de consens", a punctat Meleşcanu.Conform şefului diplomaţiei române, printre temele de discuţii s-a aflat şi Vecinătatea estică. "Am subliniat că România este interesată de o Vecinătate estică stabilă, democratică şi prosperă şi că rămânem un ferm susţinător al parcursului european al Republicii Moldova. Am precizat, de asemenea, că pentru noi una dintre priorităţi va fi regiunea Balcanilor de Vest şi Parteneriatul estic, care vor beneficia de o atenţie specială din partea preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene", a subliniat ministrul.Teodor Meleşcanu a menţionat că în planul relaţiilor internaţionale a fost subliniată importanţa relaţiei transatlantice şi rolul pe care îl joacă NATO. "Am evidenţiat cu această ocazie colaborarea foarte strânsă între România şi Norvegia, precum şi necesitatea de a consolida în continuare cooperarea în domeniul organizaţiilor internaţionale", a mai spus Meleşcanu. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)