Top târguri de Crăciun din România

10:10

Un bărbat, care a devenit un jucător de poker de top, a murit din cauza unei supradoze de droguri, după ce a ingerat până la de 13 ori nivelul letal al cocainei și heroinei. Se crede că Elliott Blackburne, in varsta de 32 de ani, a luat drogurile după ce s-a întors în apartamentul prietenului […] The post A murit cel mai bun jucător de poker din cauza unei supradoze! Cum a fost găsit într-un apartament appeared first on Cancan.ro.