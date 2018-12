Dezvăluiri șocante făcute de Jackie Chan! Și-a înșelat soția, și-a cheltuit averea la jocurile de noroc, a condus beat! Dar ce a făcut cu fiul său, atunci bebeluș, întrece orice!

10:40

Fostul primar al Constanței care s-a transformat treptat din regele litoralului în cercetat penal, iar mai apoi în fugar, ar fi fost descoperit total întâmplător de o americancă la un festival de muzică din Nevada! Asta în condițiile în care toată lumea știe că Mazăre este fugit în Madagascar! Radu Mazăre a fost condamnat recent […] The post Radu Mazăre, fotografiat fără să vrea la un festival de muzică! Se recomandă că e din Noua Zeelandă! Vezi poza și mărturia unei blonde appeared first on Cancan.ro.