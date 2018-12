Începe construcția “autostrăzii” cerută de americanii din România

13:00

Corina Creţu nu a rămas fără replică după acuzaţiile lui Darius Vâlcov."Sunt destul de trista sa vad aceasta atitutinde complotista, am vazut si aseara ca e un complot mondial. Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si apoi sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza. Cat nu avem proiecte, ar fi mult mai benefic pentru cetateni ca guvernantii sa isi canalizeze energia spre realizarea acestor proiecte. Daca nu avem proiecte de calitate nici nu le putem implementa", a declarat comisarul european. După ce Darius Vâlcov a spus că minte prin omisiune, Corina Crețu a declarat: "As raspunde daca m-as lamuri daca aceasta e pozitia oficiala a premierului si guverului, nu e prima data când eu sunt atacata de membri ai partidului de guvernamant, inclusiv din interiorul guvernului. Aseara nu numai eu am fost atacata, ci si dl Junker. Dl Timmermans este atacat in fiecare zi si jignit de membri ai partidului de guvernamant. Guvernul va fi miercuri la Burxelles, va prezenta programul presedintiei si as invita-o pe dna premier sa faca aceste precizari, daca aceste atacuri prezinta pozitia oficiala a statului roman, ca nu am vazut nicio delimitare". Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, a lansat o serie de acuzaţii, duminică seara, spunând că fostul premier Dacian Cioloş este omul miliardarului George Soroş, comisarul european Corina Creţu ”minte prin omisiune”, iar România nu are autostrăzi din cauza altor ţări care ar avea un asemenea interes, însă nu le-a numit. Articolul integral pe ROMÂNIATV.NET