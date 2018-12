Ellie White, surpriză de zile mari pentru băiețelul ei de ziua lui de naștere

11:00

Dan Negru a mărturisit emoționat cum l-a sunat pe regretatul Nicu Constantin, la un an după ce acesta a murit. La telefon a răspuns soția actorului, iar prezentatorul s-a trezit ca dintr-un vis. Dan Negru a făcut o mărturisire emoționantă, în emisiunea „Voi cu Voicu", de la Antena 3. Celebrul prezentator TV a povestit cum