Fotbal: "Golul acesta mi-a dat multă încredere", spune Florin Andone

19:20

Inaugurarea Pieţei Leul Ierusalimului, în care a fost dezvelită statuia cu acelaşi nume, precum şi a clădirii "Academician Nicolae Cajal", sediul Liceului Laude-Reut, au avut loc luni, la Bucureşti, în contextul împlinirii în acest an a şapte decenii de relaţii diplomatice neîntrerupte româno-israeliene.Prezentă la evenimentul din Str. Cluceru Udricani nr. 12, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit despre istoria donaţiei, acceptată prin decizia Consiliului General al Capitalei."Acum aproape doi ani, într-o vizită oficială în Israel, împreună cu primarul de la acel moment al Ierusalimului, am stabilit să realizăm mai multe evenimente, atât în Bucureşti, cât şi la Ierusalim, evenimente culturale, spirituale, umanitare şi sociale. La acel moment am primit cadoul simbolic, sub forma unei machete a Leului din Ierusalim, din partea domnului primar, anunţându-mă că domnia sa nu va mai candida, dar că va lăsa moştenire acest proiect pentru următorul primar. (...) Contribuţia noastră a fost practic să îmbrăcăm în bronz monumentul primit ca donaţie, ceea ce am făcut cu mare respect şi mare drag. Şi nu credem, aştept criticile deja, nu credem că este o cheltuială necorespunzătoare", a precizat edilul general. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOEa a reiterat că nu a "tăiat" niciodată din fondurile destinate unor domenii precum sănătatea, educaţia sau protecţia mediului, pentru a le redirecţiona spre construcţia de monumente."În orice ţară mergem, în orice oraş, fie sau nu capitală, atât localnicii, cât şi turiştii se mândresc cu toate monumentele mai vechi, moştenite, sau mai noi, edificate de noua generaţie. La noi, dacă îndrăzneşti să finalizezi ce au început înaintaşii - mă refer spre exemplu la monumentele dedicate Centenarului Marii Uniri - dacă îndrăznim să le finalizăm şi să alocăm sumele necesare, pentru că totul costă, nu facem altceva decât 'să luăm de acolo unde e vital şi să dăm pe lucruri care nu sunt atât de importante'. Nu, eu resping categoric aceste ştiri, care nu sunt ştiri, sunt fake news. Niciodată nu s-a tăiat de la sănătate, de la educaţie, de la protecţia mediului, pentru a se merge cu acele sume către monumente, către statui", a explicat Firea.Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Tamar Samash, a mulţumit instituţiilor care au făcut posibil evenimentul, "o dovadă a trainicei prietenii" dintre România şi Israel. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Amplasarea statuii are o semnificaţie puternică, aceasta aflându-se aici, în inima vechiului cartier evreiesc din Bucureşti şi în faţa noii clădiri a complexului educaţional Laude-Reut, o instituţie care joacă un rol esenţial în promovarea educaţiei şi valorilor evreieşti. Faptul că în Bucureşti ne putem bucura de un simbol atât de puternic al Ierusalimului reprezintă o dovadă a trainicei prietenii dintre România şi Israel, o prietenie de şapte decenii, care corespunde relaţiilor noastre diplomatice neîntrerupte în anul în care România sărbătoreşte Centenarul", a spus ea.Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că statuia va reprezenta încă o dovadă a prieteniei dintre cele două popoare."Faptul că tot ceea ce înseamnă comunitatea de evrei se afla şi se află în Sectorul 3, faptul că istoria noastră a fost cât se poate de puternic influenţată de comunitatea evreilor sunt aspecte pe care le cunoaştem foarte bine şi mă bucură foarte mult, de fiecare dată, când între cele două popoare există comunicare, colaborare, pentru că avem foarte mult de învăţat unii de la alţii. Mai ales noi de la dânşii", a afirmat Negoiţă.Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, Primăria Sectorului 3, în colaborare cu Ambasada Israelului în România şi Complexul educaţional Laude-Reut. Conform unui comunicat transmis de complexul educaţional, în urma cu câţiva ani, Fundaţia Ronald S. Lauder România, prin Tova Ben Nun-Cherbis, în calitate de fondator şi preşedinte, a luat iniţiativa de a restaura o parte din vechiul cartier evreiesc, situat în perimetrul străzilor Sfânta Vineri, Cluceru Udricani, Olteni şi Iuliu Barasch. Astfel a apărut ideea de a aduce de la Ierusalim statuia Leul Ierusalimului, care este un simbol al poporului evreu şi al Israelului."Leul este o operă colectivă realizată în scop caritabil pe care municipalitatea Ierusalimului a donat-o Primăriei Municipiului Bucureşti, în semn de prietenie, la ceas aniversar a 50 de ani de la reunificarea Ierusalimului, a 70 de ani de la crearea Statului Israel şi în onoarea a tot atâţia ani de relaţii diplomatice neîntrerupte între cele două ţări, într-un secol românesc. În acelaşi perimetru al fostului cartier evreiesc, prin parteneriat public-privat între Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 3 şi Fundaţia Ronald S. Lauder România, a fost reabilitată clădirea în care studiază în acest moment elevii Liceului Laude-Reut, salvând astfel de la ruină un edificiu istoric. (...) Clădirea Laude-Reut poartă numele academicianului Nicolae Cajal, savant al României, preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi al Academiei Române, fondator al Fundaţiei Ronald S. Lauder România", a precizat aceeaşi sursă. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)