POLI IAȘI // S-au aflat toate salariile de la Poli Iași » Cifrele îl contrazic pe Ambrosie: cât câștigă, de fapt, marele său rival din club

O tragedie a cutremurat în weekend fotbalul din Rusia. Alexei Lomakin, un jucător de doar 18 ani de la Lokomotiv Moscova, a fost găsit mort pe o stradă din capitala Rusiei. Șocați de veste, oficialii celor de la Lokomotiv Moscova au confirmat decesul jucătorului de la echipa de tineret.FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on. We are shocked by the tragedy. ...