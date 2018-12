Vești excelente pentru pensionari! Anunțul Ministerului Muncii

12:40

România este în doliu. Aurel Neagu, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din istoria Gazetei Sporturilor, a încetat din viață, luni, la vârsta de 90 de ani. Acesta a intrat pentru prima dată în redacția Gazetei Sporturilor în 1963. A făcut parte din generația lui Ioan Chirilă, Efrimie Ionescu și Radu Urziceanu. Recent, regizorul Victor […]