Un italian de 88 de ani condamnat la închisoare pentru violarea unei românce

Zenaida Maria va fi sigur o prințesă și o pasionată de modă, ca mama ei. La doar 4 luni, fetița Adelinei Pestrițu are deja o garderobă formată numai din haine și pantofiori de firmă, plus o mulțime de bijuterii din aur, cu pietre prețioase. Adelina Pestrițu a avut grijă ca fetiței sale să nu-i lipsească […] Post-ul VIDEO/ Fetița Adelinei Pestrițu are deja o mică avere în bijuterii. “Ar putea să i le poarte mami până crește ea” apare prima dată în Libertatea.ro.