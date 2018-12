Un şofer de camion S-A SPÂNZURAT în Portul Constanţa, după ce a fost prins BĂUT la volan

16:30

Din panoplia de triste figuri din giratoriul de la Arcul de Triumf ştiţi cine mi-a lipsit? Nea Nelu. Ăla care a decis ca Ziua Naţională să fie când e frig, pe 1 Decembrie. Bine, lipsea şi Ceauşescu, dar a avut grijă nea Nelu de el. Am avut, la viaţa mea, rara ocazie de a jura să-mi apăr patria şi comandantul suprem de două ori: o dată sub Ceauşescu şi, a doua oară, după ce al doilea comandant suprem l-a împuşcat pe primul, sub Iliescu. Cred că doar sub Antonescu s-a mai întâmplat asta. În Români...