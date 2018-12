Handbal feminin: Norvegia a surclasat Cehia la EURO 2018

10:30

Atacantul francez Kylian Mbappe, deja una din vedetele echipei Franţei la doar 19 ani, premiat cu Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr fotbalist sub 21 ani din 2018, luni, la Paris, în cadrul galei "Balonul de Aur", a afirmat că a fost "prea uşor de ajuns, dar deloc simplu să câştigi din prima"."Am făcut tot ce am putut pentru a câştiga (Balonul de Aur), am avut şi momente unde nu am fost determinant. Dar ce este bine, este faptul că am înţeles că mai am de parcurs pentru a câştiga un premiu ca acesta. Altfel ar fi prea uşor de ajuns, dar nu e deloc simplu să câştigi din prima. Este bine, totuşi, pentru că acest premiu arată că trebuie să muncesc şi să-mi ţin capul pe umeri. Ce lipseşte? Să fii decisiv din ianuarie până în decembrie", a spus Mbappe."Eu am avut câteva scuze, dar un Balon de Aur nu are scuze. Mi-au lipsit anumite lucruri pentru a avea acest trofeu. Vorbim de Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah. Desigur, ce am făcut noi (jucătorii echipei Franţei), este extraordinar, am surprins nu o persoană, ci o ţară întreagă. Dar iată că sunt mari jucători peste tot. Trebuie să continuăm să muncim pentru a demonstra că putem fi mai buni decât aceşti jucători pe viitor", a adăugat Mbappe.La rândul său, Nasser Al-Khelaifi, preşedintele clubului Paris Saint-Germain, a ţinut să-l felicite pe jucătorul său: "Vreau să-l felicit pe Kylian pentru obţinerea acestui prim Trofeu Kopa. Alături de echipa noastră şi de echipa Franţei, Kylian a căpătat o nouă dimensiune anul acesta. Progresul său este unul din cele mai impresionante din fotbal pentru un talent la vârsta sa. Kylian are toate atuurile pentru a câştiga numeroase trofee colective şi individuale în anii următori. Prin munca sa şi forţa sa caracter, el este un exemplu de reuşită pentru tineri şi posedă, de asemenea, această extraordinară capacitate de a-i face pe suporterii din lumea întreagă să viseze. Familia sa va fi mereu o puternică susţinere pentru Kylian şi pentru marile sale ambiţii. Noi suntem fericiţi şi mândri să-l avem sub culorile noastre".Mijlocaşul Luka Modric, jucătorul echipei Real Madrid şi căpitanul naţionalei Croaţiei, a fost declarat câştigătorul trofeului ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun fotbalist din lume în 2018, luni seara, la Paris, în gala organizată de revista France Football.Modric, care a câştigat în acest an Liga Campionilor cu Real şi medaliile de argint la Cupa Mondială cu echipa reprezentativă, a pus astfel capăt dominaţiei instituite în ultimii zece ani de portughezul Cristiano Ronaldo şi argentinianul Lionel Messi. AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)