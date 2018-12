Atletism: Britanicul Jon Ridgeon este noul director executiv al IAAF

11:20

Frank Zappa a fost un star rock perfecţionist care a evitat cultura hippie din anii ‘60, condamnând conformismul, idealurile falsificate şi consumul de droguri. A fost nu doar un chitarist strălucit, ci şi un compozitor orchestral, producător de muzică şi om de afaceri. Operele sale uimesc în continuare: are peste 60 de albume de muzică, de la rock la muzică orchestrală, numeroase filme, concerte şi multe alte realizări, potrivit imdb.com.S-a născut la Baltimore, la 21 decembrie 1940. La vârsta de zece ani s-a mutat în California, într-un moment în care societatea americană era în plină schimbare, respingând tot mai mult societatea de consum dar şi stilul tradiţional de viaţă. A descoperit muzica la vârsta de 12 ani când a învăţat singur să cânte la baterie şi chitară. Atras de noile curente muzicale, a evoluat în diferite grupuri de rythm'n'blues.La începutul anilor '60 scria deja muzică pentru filme. A pus bazele formaţiei ''Mothers of Inventions '' al cărei obiectiv era să spargă barierele între muzica populară şi cea aşa-zisă serioasă. Împreună cu aceasta, va scoate şi un album intitulat ''Freak Aut '' (1966), primul material discografic dublu la acea vreme.În 1970, a început o carieră solo, compunând o serie de piese de succes. A lansat albumele ''Burnt Weeny Sandwich'' (1970), ''Weasels Ripped My Flesh'' (1970), ''Chunga's Revenge'' (1970), ''200 Motels'' (1971), ''Waka/Jawaka'' (1972), ''The Grand Wazoo'' (1972), ''Over-Nite Sensation'' (1973), ''One Size Fits All'' (1975), ''Zoot Allures'' (1976), ''Studio Tan'' (1978), ''Sleep Dirt'' (1979), ''Sheik Yerbouti'' (1979), ''Orchestral Favorites'' (1979). La începutul anilor '80 a înregistrat alături de Orchestra Simfonică din Londra sub îndrumarea lui Kent Nagano şi de Ansamblul Inter-contemporan condus de Français Pierre Boulez.Zappa a compus piese care erau încadrate în genuri precum rock, jazz, electronic, a regizat filme de lung-metraj, videoclipuri şi a realizat coperţile unor albume.Între albumele realizate împreună cu formaţia ''Mothers of Invention'' sau ca artist solo, se regăsesc: ''Shut Up 'n Play Yer Guitar'' (1981), ''You Are What You Is'' (1981), '' Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch'' (1982), ''Man from Utopia'' (1983), ''Them or Us'' (1984), ''Jazz from Hell'' (1986), ''Guitar'' (1987), ''Broadway the Hard Way'' (1988), ''Make a Jazz Noise Here'' (1991), ''Playground Psychotics'' (1992).După dispariţia artistului au mai apărut albumele: ''The Lost Episodes'' (1994), ''Lather'' (1996), ''Have I Offended Someone?'' (1997), ''Everything Is Healing Nicely'' (1999), FZ:OZ (2002), ''Joe's Corsage'' (2004), ''Joe's Domage'' (2004), ''Joe's XMASage'' (2005), Lumpy Money Project/Object (2009), ''Greasy Love Songs'' (2010).S-a stins din viaţă la 4 decembrie 1993 şi a fost înhumat în cimitirul Westwood Village Memorial Park din Westwood, Los Angeles. A fost căsătorit şi a avut patru copii. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Zappa/Facebook