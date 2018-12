GSP LIVE / VIDEO Edward Iordănescu a lucrat cu fotbalistul deghizat în arbitru pentru meciurile trucate: "Am fost șocat"

12:00

Standard Liege e gata să-l aducă pe Ianis Hagi (20 de ani) în Belgia alături de Răzvan Marin, lucru confirmat chiar de mijlocașul român în vârstă de 22 de ani.”M-aş bucura pentru Ianis, ar fi un pas important. Este un foarte bun prieten al meu şi m-aş bucura să îl am alături de mine. Eu am fost întrebat în această vară despre Ianis, am spus ce aveam de zis şi ce am crezut eu că este de zis. ...